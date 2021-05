Les Lions privés de matches à domicile, faute de stade : Les conséquences d'un rendez-vous manqué de Macky

Sadio Mané et sa bande seront sevrés de l'ambiance électrisante et galvanisatrice des stades sénégalais, pour leurs prochains matches de qualification à la Coupe du monde Quatar-2022. La Confédération africaine de football (Caf) en a décidé ainsi.









La sélection sénégalaise, qui caracole, malgré tout, en tête du classement Fifa dans la zone Afrique et qui est la plus cotée avec les joueurs les plus chers du continent, ne dispose pas de stade aux normes. Une honte, selon certains observateurs qui se sont lassés de tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité de doter notre football d'infrastructures respectant les standards modernes de cette discipline.





"Nous ne sommes pas une nation de football, mais de footballeur !". Cette analyse caricaturale du chroniqueur sportif Abdoulaye Diaw sur la situation, est assez évocatrice de l'ampleur du mal, du reste, bien profond.





Les critiques de Diouf et de Mané





Les joueurs eux-mêmes se sont, à moult reprises, plaints de l'état des stades. En atteste le dernier coup de gueule de la star de Liverpool. Contraint au nul à domicile face à l'Eswatini, le 31 mars dernier, l'enfant de Bambali avait vigoureusement critiqué l'état piteux de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès où les lions reçoivent depuis la fermeture du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.





Avant lui, le conseiller du président de la République et ambassadeur de la Fédération sénégalaise de football, l'ancien international sénégalais El Hadj Diouf, lui aussi, n'avait pas porté de gants pour asséner ses vérités.





"Franchement, l'Etat doit construire un stade digne de notre effectif. On ne sera jamais avantagé sur une mauvaise pelouse, même avec les meilleurs joueurs de la planète. Pour améliorer les choses, il faut que tout le monde s'y mette : journalistes, dirigeants, supporters", martelait-il en novembre 2020, en marge du match Sénégal - Guinée-Bissau.





Macky Sall et l'inauguration manquée du stade olympique





Si les Lions se retrouvent aujourd'hui à recevoir à l'étranger, c'est bien à cause d'un rendez-vous manqué du président de la République Macky Sall, qui annonçait, lors de l'inauguration de Dakar Arena, le 8 août 2018, l'inauguration en 2020 du stade olympique de Diamniadio.