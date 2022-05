Les locaux de la mairie Djiddah Thiaroye Kaw peints aux couleurs de l'APR

Qui l’aurait cru ? L’alternance à la commune de Djiddah Thiaroye Kaw avec l'arrivée d'un maire issu des rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), en l'occurrence l'inspecteur des Impôts et Domaines Mamadou Guèye, par ailleurs président de la «Convention Citoyenne Neneen», est en train de devenir un cauchemar pour les populations,.



D’après le quotidien L'AS, qui vend la mèche dans sa parution de ce mardi, les populations, qui espéraient un véritable changement, sont hélas en train de déchanter. En effet, les locaux de l’institution municipale sont purement et simplement peints en marron et beige, les couleurs de l’Alliance pour la République (APR).