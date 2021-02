Les minutes de la réunion secrète entre Sonko et les députés de l’opposition

Le quotidien Les Échos dévoile les dessous de la réunion secrète entre le leader de Pastef et les députés de l’opposition. La rencontre a eu lieu, hier à Mermoz, vers 18 heures, dans les locaux de l’IAM qui appartient à Moustapha Guirassy.Selon le journal qui vend la mèche dans sa livraison de ce mercredi, Ousmane Sonko a été reçu séparément par le groupe parlementaire «Liberté et Démocratie» et le groupe des «Non-inscrits».Le groupe «Liberté et Démocratie» -représenté par son président Cheikh Mbacké Dolly, Mame Diarra Fam, Mamadou Diop Decroix, Toussaint Manga, Mor Kane et Marie Sow Ndiaye- a discuté durant plusieurs tours d’horloge avec Sonko pour s’accorder sur les stratégies à peaufiner face à la machine du pouvoir.La délégation des "Non-inscrits", dirigée par Aida Mbodj et Cheikh Bamba Dièye, a aussi longuement taillé bavette avec Ousmane Sonko. Lors de cette audience, le leader de Pastef/Les Patriotes a désigné Aida Mbodj pour le défendre à la commission ad hoc et à la plénière.