Les mots crus de Me Ciré Clédor Ly au Juge : “Psychologiquement, je ne pourrais pas…”





Me Ciré Clédor Ly, avocat de Ousmane Sonko, a visiblement été marqué par les incidents de ce jeudi matin, lorsque son client a été extrait manu militari de son véhicule par les forces de l’ordre. Il a demandé au juge de simples constatations matérielles : "Examinez les habits de notre client. Les tâches et autres parlent. Si j'avais enlevé ma robe, vous verriez aussi mes tâches. Ils nous ont attaqué et ont tenté de nuire à notre vie. Nous avions, à un moment donné, décidé de retourner à la maison, quitte à ce qu'il soit jugé par défaut”.





L’avocat semble avoir été particulièrement ébranlé par le traitement que lui ont infligé les forces de l'ordre : "J'ai été gazé au nez. Je devais organiser les débats avec les avocats. Nous nous sommes organisés comme ça. Mais psychologiquement, je ne pourrai pas. Ousmane Sonko ne pourra pas répondre aux questions correctement compte tenu de ce qu'il a vécu".





Me Ciré Clédor Ly plaide le renvoi du procès : "Nous avons encore le droit de demander un renvoi pour être dans les dispositions de plaider correctement le dossier. Le code vous autorise même de dispenser Ousmane Sonko à ne pas comparaître et laisser les avocats plaider pendant la prochaine audience".





Juste après cette déclaration, il a quitté la salle d'audience soutenu par un jeune.