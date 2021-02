Les nominations du Conseil des ministres du 17 février 2021





Fait à Dakar le 17 février 2021 Le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement Oumar GUEYE

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé, en visioconférence, ce mercredi 17 février 2021, le Conseil des Ministres.AU TITRES DES MESURES INDIVIDUELLESLe Président de la République a pris les décisions suivantes :Monsieur Makhtar LAKH, Commissaire aux Enquêtes économiques, matricule de solde n° 604 451/E, est nommé Secrétaire général du Ministère du Tourisme et des Transports aériens, en remplacement de Monsieur Mathiaco BESSANE appelé à d’autres fonctions ;Madame Agnèce NDIOGOYE, Inspecteur de l'Administration Pénitentiaire, matricule de solde n° 617.172/P, précédemment Inspecteur Régional de l'Administration Pénitentiaire de Kaolack, est nommée Directeur de l'Ecole nationale d'Administration Pénitentiaire, en remplacement de Monsieur Aliou CISS appelé à d'autres fonctions;Monsieur Ousmane DIALLO, Administrateur civil principal, matricule de solde n° 517 911/B, est nommé Secrétaire général de l'Université de Thiès (UT), en remplacement de Monsieur Malick SOW appelé à d'autres fonctions;Monsieur Khadim SYLLA, Professeur d'Enseignement secondaire, matricule de solde n° 626 842/D, est nommé Directeur du Centre national d'Information et de Documentation au Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion en remplacement de Monsieur Omar NIANE appelé à d'autres fonctions ;Monsieur Omar NIANE, Professeur d'Enseignement secondaire, matricule de solde n° 625 494/J, précédemment Directeur du Centre national d'Information et de Documentation du Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion est nommé Inspecteur technique au Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion ;Monsieur Amadou Bouré SENE, Professeur de Techniques quantitatives de gestion, matricule de solde n° 518 780/M, précédemment Conseiller technique du Ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion en remplacement de Monsieur Papa El hadji Madické DIAGNE appelé à d'autres fonctions.