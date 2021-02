Les nominations du Conseil des ministres du 24 février 2021

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :







AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Amadou Tidiane FALL, Administrateur Civil, matricule de solde n°624 547/Z, est nommé Directeur du Matériel et du Transit administratif à la Direction générale du Budget du Ministère des Finances et du Budget, poste vacant;



Monsieur Ibrahima FAYE, Ingénieur Informaticien, Expert en gouvernance des systèmes d'information, est nommé Directeur du Traitement Automatique de l'Information au Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Madame Koura Kane WANE, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite;



Monsieur Younoussa BA, Administrateur Civil, matricule de solde n°624 559/A est nommé Directeur du Contrôle interne à la Direction générale du Budget du Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Monsieur Abdoulaye DIENG, admis à valoir ses droits à une pension de retraite;



Monsieur Amar SECK, Ingénieur Statisticien Economiste, est nommé Directeur de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés à la Direction générale du Secteur financier et de la Compétitivité du Ministère des Finances et du Budget, poste vacant;



Monsieur Serigne Tidiane NDIAYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 517 936/A, précédemment Contrôleur régional des Finances de Matam, est nommé Contrôleur régional des Finances de la région de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Maguette MBENGUE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite;



Monsieur Alioune GAYE, Secrétaire d'administration, matricule de solde n° 514 573/G, est nommé Contrôleur régional des Finances de la région de Matam, en remplacement de Monsieur Serigne Tidiane NDIAYE appelé à d'autres fonctions;



Monsieur Omar COULIBALY, Economiste, matricule de solde no 665 940/Z, est nommé Directeur des Ressources humaines et des Finances à la Direction générale des Elections, en remplacement de Madame Maïmouna SOW appelée à d'autres fonctions.

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé, en visioconférence, le Conseil des Ministres, ce mercredi 24 février 2021.