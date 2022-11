Les nominations du Conseil des ministres du 30 Novembre 2022

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 30 novembre 2022, au Palais de la République.





AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté les textes suivants :





• le projet de décret portant création de l’Université Souleymane Niang de Matam (USN) ;





• le projet de décret portant création de l’Université du Sénégal oriental (USO).



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES