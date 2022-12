[Vidéo] Les nonuplés nés au Maroc de retour au Mali

Les nonuplés nés au Maroc de retour au Mali

Les neufs bébés jumeaux nés au Maroc en 2021 sont rentrés sains et saufs auprès des leurs, après 19 mois passés au Maroc.





Depuis leur naissance en mai 2021, ils ont été pris en charge par le Maroc. Ils étaient sous surveillance médicale pendant 19 mois, à Casablanca, avec leur maman Halima Cissé, aujourd'hui âgée de 27 ans.





Pour rappel, ces bébés, cinq filles et quatre garçons , sont nés par césarienne à 30 semaines, selon les autorités maliennes. Ils pesaient entre 500g et 1kg à la naissance et ont battu le record mondial Guinness du plus grand nombre d'enfants mis au monde en une seule fois.





"C'est le Tout-puissant qui a décidé de nous donner cette gratification divine. C'est beaucoup de travail mais Allah qui nous a donné ce bienfait nous aidera dans leur éducation et leur prise en charge", confie M. Arby, le papa heureux.





Toutefois, le gouvernement malien, par la voix de la ministre de la Santé, Diéminatou Sangaré , s'est engagé à accompagner cette famille comme il l'avait déjà assuré avec les frais hospitaliers au Maroc.