Les patriotes de l’APR/Thiès focus-Macky2024 : «Aucun président n’a fait mieux que Macky Sall»,

Avec la rétrocession de la cité Ballabey de Thiès, le déclassement de Mbour 4, la relance historique de la Régie des chemins de fer et, prochainement, de la Nouvelle société textile du Sénégal (NSTS) qui, à travers l’appui du président Macky Sall et du gouvernement atteindra la capacité de recrutement de 1 100 emplois, l’autoroute Dakar – Thiès – Saint-Louis, en passant par Tivaouane, le port de Ndayane, l’AIBD, les nouvelles cimenteries, entre autres, Les patriotes de l’APR/Thiès Focus-Macky2024 se disent convaincus qu’« aujourd'hui, Thiès, ‘’benne deuk niary gares’’ et bientôt ‘’niéti gares’’ est redevenue une réalité avec le président Macky Sall».