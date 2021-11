Les raisons de la forclusion de Yewwi Askan Wi/Sandiara : Le coordonnateur de Pastef rétablit la vérité

Les raisons du forclos de Yewwi Askan Wi/Sandiara : Le coordonnateur de Pastef rétablit la vérité

Les éléments du Grand parti ont soutenu, dans les réseaux sociaux, que le mandataire du Pastef/Sandiara s'était enfui avec le cachet, raison pour laquelle leurs listes ont été forcloses.





Modou Fall Guèye a voulu rétablir les faits, dans un appel téléphonique. "C'est à cause de leur nombre dérisoire qu'ils ont été mis forclos. Ils leur manquaient des suppléants dans la liste proportionnelle et la liste majoritaire", explique-t-il au bout du fil.





Modou Fall Guèye déplore la communication malsaine que ces anciens collaborateurs ont faite pour ternir son image. Sur les réseaux sociaux, il a reçu toutes sortes d'insultes et de brimades. Alors qu'à la base, il avait notifié sa démission au sein de la coalition Yewwi Askan Wi.





Il explique que la commission d'investiture dirigée par le député Malick Guèye a voulu privilégier son poulain au détriment du candidat du Pastef.





Alors que, "du point de vue poids électoral, la représentativité du Pastef est trois fois plus puissante que celle du Pur, si on se base sur les résultats des élections précédentes. Aussi, Pastef est cinq fois plus puissant que le Grand parti".





Il assure que le député Malick Guèye avait minimisé la situation à Sandiara. "Il a soutenu qu'il n'y avait pas de contentieux à Sandiara et qu'un consensus avait été trouvé autour du Grand parti. Alors qu'il n'a pas entendu les représentants du Pastef, ni du Pur. Nous nous sommes rendu compte qu'il était en train de soutenir son poulain. La base du Pastef a décidé qu'on n’allait pas suivre. Ils ne font pas le poids. Ils n'ont ni le profil ni la représentativité. Ils m'ont assuré qu'ils avaient déposé leur dossier. Malheureusement, ils n'avaient pas le nombre. Raison pour laquelle ils ont été mis forclos", affirme Modou Fall Guèye au bout du fil.





En effet, Yewwi Askan Wi/Sandiara est composée du Pastef, du Pur, du Grand parti et de Taxawu Senegaal.