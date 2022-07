[Images] Les temps forts de la tournée de Pape Diop dans le nord

La caravane de la Bokk Gis Gis a fait escale dans le nord du pays, et notamment dans le département de Kanel. Le Président Pape Diop, touché par l'accueil qui lui a été réservé, a félicité la tête de liste départementale et toute la population. Il se dit optimiste pour une victoire au soir du scrutin dans cette localité. Il a ensuite fait chemin à Waoundé, Dagana et Rossi avant de faire cap à Kébémer.



Les images de ce périple.