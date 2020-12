Les vœux d'Habib Niang à ses militants et sympathisants

Chers militantes, militants et sympathisants,





Nous voilà au terme de l'année de 2020. Comme il est de coutume de souhaiter les meilleurs vœux et de profiter de cette occasion pour vous encourager dans le travail. 2020 aura été une année particulièrement difficile du fait de la pandémie du Coronavirus qui a touchée toute la planète. Mes chers compagnons je salue votre bravoure et votre abnégation dont vous avez fait montre durant cette période si éprouvante.





Nous sommes au seuil d'une nouvelle année 2021, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux que cette année nous apporte Plénitude et succès dans le travail que nous abattons pour le développement de notre région (Thiès). Je profite de cette occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux au Président de la République Macky Sall et à toute la Nation sénégalaise. Bonne et Heureuse année 2021.





Habib Niang