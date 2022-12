Les voeux du Premier ministre Amadou Ba

Je présente mes meilleurs #vœux de nouvel an à tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora, ainsi qu'aux hôtes étrangers qui vivent dans notre pays.

Que 2023 soit une année de santé, de paix, d’espoir et de croissance pour notre chère nation.

Bonne et heureuse #année.

Déwénati pic.twitter.com/umGBNjfRDz