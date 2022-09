Lettre à la camarade Aminata Touré (Par Bara ndiaye membre de l'Apr)

Chère camarade,





Une nouvelle fois, tu t'es procuré une liberté que Mbaye Ndiaye, feu Alioune Badara Cissé (paix à son âme), Ndeye Marieme Badiane, Mor Ngom, Abdou Mbow entre autres ne se sont jamais payée dans leur parcours de militant de l'Apr: c'est-à-dire contester publiquement et de manière aussi tonitruante et désinvolte les choix du Président Macky Sall.



Chère camarade,