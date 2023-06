Leurs marches interdites par le préfet de Dakar : La F24 prend acte et dévoile son plan B

Suite à l’interdiction de leurs deux manifestations « pacifiques », prévues le vendredi 9 juin et le samedi 10 juin 2023, à la Place de la nation (ex-obélisque), par le préfet de Dakar, les Forces vives (F24) se plient à cette décision. « La plate-forme F24 vient de recevoir la notification d'interdiction de la mobilisation pacifique prévue le vendredi 9 juin 2023 à la place de la nation. La F24 prend acte de la décision », souligne un communiqué du comité exécutif.