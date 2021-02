Levée immunité Sonko: "Je ne participerai pas à cette session plénière", Toussaint Manga

Après le président du mouvement "Tekki", Mamadou Lamine Diallo, c'est au tour du député Toussaint Manga de boycotter la séance plénière pour la levée ou non de l'immunité parlementaire de son collègue Ousmane Sonko, cité dans une affaire de viols.

Le député du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie" qui se trouve actuellement en Casamance donne les raisons de son absence.

"Je serai absent de l’Hémicycle et je ne participerai pas à cette session plénière pour la levée de l'immunité du collègue Ousmane Sonko. J'ai des activités plus importantes à faire. En ces temps bénis de carême, mieux vaut se consacrer à la prière, à la pénitence et au partage. Bon vendredi de carême !", écrit-il sur sa page Facebook.