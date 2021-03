Libération de Sonko : Khalifa Sall, Decroix et Gakou appellent à manifester aujourd’hui

D'après Libération, Khalifa Sall, Malick Gakou et Mamadou Diop Decroix invitent tous les Sénégalais à venir manifester pour "exiger la libération de Sonko et dénoncer les dérives autoritaires du régime de Macky Sall".Ils ont fait appel à tous les partis de l'opposition, les mouvements et associations de la société civile, les activistes et lanceurs d'alerte de tout bord "à former sans délais un blog compact pour une large unité d'action".Selon ces leaders, "cette Plateforme unitaire donnera des tâches prioritaires à l'élaboration d'un plan d'action en vue de mener des manifestations de contestation de masse pour la restauration de la démocratie au Sénégal, à la visite et la sensibilisation des chefs religieux et/ou coutumiers ainsi qu'à la sensibilisation de toutes les couches de la population".Cependant, ils ont décidé d'organiser cette Plateforme en Coordinations locales, communales et départementales.