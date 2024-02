Libération des détenus politiques : « Les 300 personnes libérées ne constituent même pas le quart de l'effectif » ( Lucie Sané)

Depuis vendredi dernier, on assiste à une vague de libération de détenus dits politiques. Dans le cadre de la décrispation du climat politique, plus de 300 détenus politiques ont recouvré la liberté.











Mais sur Rfm, la présidente du Collectif des familles des détenus politiques n’affiche pas son satisfecit. Lucie Sané soutient que le total des détenus politiques libérés est largement inférieur, comparé au nombre de prisonniers encore en prison.









« On observe à des vagues de libération de détenus politiques sur ordre du président Macky Sall. En vue d’apaiser le climat social qui, depuis 2021, est devenu très tendu à cause des querelles politiques, un peu plus de 300 parmi eux ont déjà recouvré la liberté. Mais cela ne représente même pas le quart de l’effectif qui reste en prison, parce qu'il y a plus de 1 500 jeunes qui ont été arrêtés de manière injuste », a expliqué Mme Sané.









La présidente du collectif d'ajouter : « D'ailleurs, les détenus politiques ne devaient même pas exister au Sénégal. Nous ne devons pas en arriver à ce stade et si nous en sommes aujourd’hui, toute la responsabilité incombe aux autorités étatiques. Nous sollicitons vivement la libération des autres détenus politiques? »