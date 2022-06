Libération des otages politiques, manif’ du 29 juin: Les sages de Pastef au front

Les sages de Pastef iront au front ce mercredi 29 juin 2022 et seront aux avant-postes. Face à la presse, ce lundi à la permanence Keur Maodo, le doyen Alla Kane et Cie ont déclaré leur volonté de s’ériger en bouclier humain pour la protection des leaders de Yewwi Askan wi, cibles d’arrestations « arbitraires ».





« A compter de ce jour nous entendons nous constituer en bouclier permanent autour de Ousmane Sonko et des autres leaders de Yewwi Askan wi à chacune de leurs sorties et apparitions publiques. Nous appelons tous les aînés du Sénégal à se rendre au rassemblement du 29 juin 2022 », a déclaré « Taxawayu Magui Pastef ».





Leur engagement, autour de Ousmane Sonko, s’explique selon Alla Kane, par la simple raison que « qu’il n’y a pas d’âge pour faire de la politique ». « On s’est engagé aux côtés des jeunes parce que leur combat reflète le notre. On ouvre nos portes aux anciens. Nous sommes des militants engagés de Pastef jusqu’au bout des ongles. Et nous nous engageons à mener le combat pour changer ce pays », souligne-t-il.





Les vétérans de Pastef qui condamnent les pratiques du pouvoir actuel, exigent : « le redressement de la situation économique du pays par des mesures conjoncturelles appropriées pour baisser les prix des denrées ; la réparation des injustices politiques causées par des décisions anticonstitutionnelles et illégales prises par l’administration électorale et le Conseil constitutionnel ; la libération immédiate et inconditionnelle des otages politiques injustement appréhendés ».