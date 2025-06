Liberté d'expression : La position tranchée du porte-parole de la Présidence, Ousseynou Ly

Le ministre conseiller et porte-parole de la présidence, Ousseynou Ly, a rappelé, ce mercredi 11 juin 2025, que la liberté d’expression, bien qu’essentielle dans une démocratie, ne saurait autoriser l’injure, l’insulte ou la diffamation. « Quand on a le courage d’aller au-delà des limites de la liberté d’expression, on doit également avoir le courage d’assumer la rigueur de la loi », a-t-il déclaré, soulignant que le Code pénal sanctionne ces excès.



Ly a insisté sur l’équité de la justice, qui agit sans distinction politique. « La Justice qui a sanctionné un militant du parti au pouvoir pour avoir insulté un ancien Président est la même qui agit contre un homme politique injuriant un Président en exercice. Mêmes faits, même Justice, même loi », a-t-il affirmé, en référence aux récentes affaires, notamment celle de Moustapha Diakhaté.



Il a appelé les responsables politiques à la retenue, dénonçant toute tentative de redéfinir la liberté d’expression par « l’insulte, l’injure et la désinformation ». En conclusion, Ly a invité à une réflexion sur le poids des mots : « Si vous jugez que ces propos n’ont rien de dégradant, autorisez vos enfants à les tenir envers vous, vos visiteurs ou vos voisins. »