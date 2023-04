Liberté provisoire : Les premiers mots du Dr Mbagnick Ngom

"Par la grâce de Dieu, au nom d'Allah le très miséricordieux, j'ai été mis sous liberté provisoire, après quatre jours entre la garde à vue, le déferrement au parquet et le retour de parquet". Tels sont les premiers mots du docteur El Hadj Mbagnick Ngom.





Le médecin-ophtalmologue, arrêté dans la "tentative d'assassinat d'Ousmane Sonko" pour exercice illégal de médecine privée et entrave au fonctionnement de la justice, dit garder sa dignité.





"J'ai refusé de divulguer le secret médical et de porter le bracelet électronique. Je tiens à remercier les Sénégalais de tous bords qui, de près ou de loin, m'ont apporté leur soutien. Mention spéciale au SAMES et à l'Ordre des médecins du Sénégal. Les mots me manquent pour vous dire MERCI. Que le bon Dieu vous garde", a écrit le Dr Ngom.

Le docteur El Hadj Mbagnick Ngom a été mis en liberté provisoire. Il est cependant inculpé par le doyen des juges pour exercice illégal de la médecine privée et entrave à l’action de la justice, selon Me Moussa Sarr son avocat.









Le Dr Ngom a été entendu une première fois à titre de témoin, puis comme suspect. Son interpellation fait suite à l'internement d'Ousmane Sonko à la clinique Suma Assistance.