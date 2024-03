Libre : Sonko est directement allé à…

Arrêté le 29 juillet dernier et placé sous mandat de dépôt deux jours plus tard, l’opposant Ousmane Sonko hume l’air de la liberté. D’après Les Échos, le leader du parti Pastef a été libéré peu après son candidat désigné, Bassirou Diomaye Faye. Ils ont été escortés par une foule en liesse.



Le quotidien d’informations précise toutefois que pour ne pas faire de l’ombre à ce dernier, Sonko n’était pas dans le cortège que suivaient les militants et sympathisants de son parti.



« Habillé en tee-shirt et casquette vissée sur la tête, Sonko était accompagné de proches » dont « Birame Soulèye Diop, Mamadou Lamine Dianté et Ousseynou Ly », détaille la source.



Celle-ci révèle que le convoi s’est rendu directement à la rue Félix Faure où le maire de Ziguinchor et ses accompagnateurs sont entrés « incognito » dans un hôtel.



Sonko y a-t-il passé la nuit ? Les Échos donne sa langue au chat.