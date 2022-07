[Entretien] Licences de pêche, échanges houleux avec Barth et Sonko...: Alioune Ndoye assène ses vérités

Alioune Ndoye , Tête de liste Bby à Dakar

A deux jours du scrutin des législatives 2022, Alioune Ndoye, tête de liste départementale de Dakar de Benno Bokk Yakaar fait le bilan de sa campagne dans un entretien avec Seneweb. Souvent interpellé par ses adversaires sur les accords et licences de pêche, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a apporté des réponses à ces questions. Le maire de Dakar-Plateau s'est aussi prononcé sur les échanges houleux par presse interposée, avec Barthélémy Dias et Ousmane Sonko.