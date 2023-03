Ligue 2 / 14ème journée. : Oslo F.A / Amitié FC, le choc des dauphins

La 14ème journée de la Ligue 2 se joue ce week-end. Après une pause de 20 jours à cause des éliminatoires de la coupe de la Ligue et de la Can des moins des 20 ans, la première journée de la phase retour démarre, ce vendredi, avec le match Thiès FC/ Port. Les Thiessois (8ème,15 pts) ont une belle opportunité de renouer avec la victoire en accueillant la lanterne rouge Port (14ème,7pts) qui n’a gagné qu’un seul match depuis le début de la saison.







Leader de la Ligue 2, Jamono Fatick (25pts) accueille Mbour PC. Le club du Sine, très fort à domicile, a tous les atouts en main pour prendre le gain du match et conserver sa première place.





Dauphin de Jamono Fatick, Amitié FC (23 pts) effectue un périlleux déplacement dans la capitale pour y rencontrer Oslo F.A (3ème, 22 points). Ce choc entre ces deux équipes, qui convoitent la première place, s’annonce intéressant.





Qualifié pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue, le Ndiambour affiche une belle forme en ce moment. Le club lougatois, qui ira défier le Demba Diop FC à Mbour, voudra rester sur cette bonne dynamique. Autre équipe à avoir brillé en coupe de la Ligue, c’est Walydaan. Les Thiessois (5ème, 20 points) qui accueillent DUC (10ème 15 points) voudront gagner ce match pour rester au contact du leader.





Classée à la 5ème place, US Ouakam (19 points) avait enchaîné trois victoires avant la pause. Les « Requins », qui accueillent Keur Madior, ont une belle occasion de décrocher un 3ème succès de rang. En perte de vitesse depuis quelques matchs, AJEL de Rufisque (4ème, 21 points) sera l’hôte des HLM de Dakar. Les Rufisquois, qui veulent renouer avec la victoire, n’auront pas la partie facile devant la teigneuse équipes des HLM qui veut sortir de la zone dangereuse.





Ligue 1. Programme 14ème journée

Vendredi 17 mars 2023

Stade Maniang Soumaré

16 h 30: Thiès FC/ Port

Samedi 18 mars

Stade Maniang Soumaré

16 h 30: Walydaan/ DUC

Stade Massene Sene

16 h 30: Jamono Fatick / Mbour PC

Dimanche 19 mars

Stade municipal des Parcelles Assainies

16 h 30 : Oslo F.A/ Amitié

Stade Caroline Faye

16 h 30: Demba Diop FC/ Ndiambour

Stade Municipal des HLM

16 h 30: HLM de Dakar / AJEL Rufisque

Stade Alassane Djigo

16 h 30: US Ouakam / Keur Madior