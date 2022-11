Ligue arabe : Macky Sall invite les États africains à renforcer leur coopération économique, commerciale...

Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a pris part au 31e Sommet ordinaire de la Ligue arabe qui s'est tenu ce 1er novembre à Alger.





Le président en exercice de l'Union africaine a invité les pays africains à renforcer leur coopération économique, commerciale et d’investissement.





Car, selon lui, les pays africains peuvent et doivent mieux faire. "Les leçons tirées de la pandémie à Covid-19, l’impact de la guerre en Ukraine, de même que la création de la Zone de libre-échange continentale africaine devraient nous inciter à mieux coopérer dans des domaines clés comme l’agriculture, les infrastructures, les mines, l’énergie, le numérique, la finance, ainsi que l’industrie pharmaceutique et médicale", a soutenu le président en exercice de l'Union africaine.





En ce sens, il a lancé un appel pressant aux partenaires du monde arabe, y compris le secteur privé, afin qu'ils poursuivent leurs efforts communs dans ce sens, en tirant avantage de nos complémentarités.





"Il est tout aussi important que nous restions engagés ensemble dans la défense de nos valeurs partagées de culture et de civilisation contre certaines tendances qui veulent ériger des pratiques locales en normes civilisationnelles universelles. Vive l’amitié et la coopération afro-arabes !", a conclu le président Macky Sall.





Il a, par ailleurs, relevé la précieuse contribution de la Banque islamique de développement et de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.





En outre, Macky Sall a apporté le salut fraternel de l’Afrique à tous les frères et sœurs représentants du monde arabe, particulièrement au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Tout en rendant un vibrant hommage aux héros et héroïnes qui ont, dit-il, consenti des sacrifices immenses pour la défense de la liberté, à l’image de l’illustre émir Abdelkader.





Il a souligné que le Maghreb est le trait d’union qui rend inséparables les uns des autres" et "le fondement de la solidarité afro-arabe, tissée dans des valeurs partagées de culture et de civilisation et dans notre lutte solidaire pour la libération de nos peuples".