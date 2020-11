Limogé du gouvernement, Amadou Ba réagit

Après Aly Ngouille Ndiaye, l’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba réagit sur sa page Facebook. Ce, pour se prononcer sur son limogeage du gouvernement.







« Je rends Grâce à Allah et prie sur le Prophète Seydina Mouhamed SAWS.





Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République a mis en place un nouveau Gouvernement ce dimanche 01 novembre 2020. Je le remercie profondément pour sa confiance renouvelée à mon endroit à plusieurs reprises et souhaite beaucoup de succès à la nouvelle équipe », a posté Amadou Ba sur sa page Facebook.





Il poursuit: « Pendant cette période, j’ai eu à bénéficier de votre soutien et de vos prières chers parents, collaborateurs et amis, je vous en remercie infiniment. Le Commis de l’Etat que je suis reste à la disposition de Monsieur le Président de la République et du Sénégal.»