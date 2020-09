Limogeage de Me Moussa Diop : La position tranchée d’Aly Ngouille Ndiaye

Aly Ngouill Ndiaye sur le limogeage de Me Moussa Diop

Le limogeage de Me Moussa Diop, supposé troisième victime du «3e mandat», après Sory Kaba et Moustapha Diakhaté, pollue la mouvance présidentielle. Réagissant sur le plateau spécial de Seneweb à cette actualité brûlante, le ministre de l’Intérieur et responsable de l’Apr à Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, estime que le président de la République n’a fait qu’exercer les prérogatives que lui confère la Constitution.