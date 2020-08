Linguère : 2 enfants d’une même famille retrouvés morts noyés dans un bassin

Les habitants du village de Médina Bamkol situé dans la commune d’Affé Djoloff sont sous le choc. En effet, Mariama Ka et Cheikh Doume Ka âgés respectivement d'un an et deux ans ont été retrouvés morts noyés dans un bassin situé dans l’enceinte du domicile familial.Le drame s’est produit vendredi dernier vers 16 heures au moment où régnait un calme plat dans la maison. Les victimes membres d’une même famille jouaient près du bassin et par inattention elles sont tombées dans le trou rempli d’eau et profond de 02 m .La découverte macabre a été faite vers 18 heures par l’un des membres de la famille qui puisait de l’eau dans le bassin. Les deux corps sans vie ont été acheminés à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra puis remis à leur famille pour inhumation.