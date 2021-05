Linguère : Bataille rangée entre partisans d'Aly Ngouille et ceux de Djiby Ndiaye

Dans plusieurs localités du pays, des responsables de la mouvance présidentielle se déchirent. Après Dakar, Kaffrine entre autres, la commune de Linguère a été le théâtre, ce samedi 29 mai vers 22 heures, d’une bataille rangée entre des militants du directeur général de l’Agence pour les Energies Renouvelable (ANER) Djiby Ndiaye et ceux du maire Aly Ngouille Ndiaye.

Les deux camps en sont venus aux mains et se sont lancé de chaises.