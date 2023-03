Linguère: la marche pacifique de PASTEF autorisée

Le préfet du département de Linguère a autorisé la marche des patriotes du Djoloff prévue ce mercredi à seize heures à Dahra .

Le chef de l’exécutif départemental donne carte blanche aux partisans d’Ousmane Sonko de tenir leur activité tout en respectant les conditions requises pour être en conformité avec la loi.