Linguère : La société Asiyla Gum Cumpany refuse toujours l’accès des troupeaux et leurs bergers dans ses plantations (éleveurs)

Le différend entre la société Asiyla Gum Cumpany et une frange des éleveurs du département de Linguère est loin de connaitre son épilogue. Face à la presse à Dahra, les éleveurs retrouvés au sein de l’association « Potital Djolof » ont dénoncé le non respect par la société Asiyla, des décisions prises par le préfet lors du CDD à Kamb. Pour le porte-parole de l’association « Potital Djolof », Mamadou Aliou Ba, la société Asiyla Gum Cumpany qui exploite plus de 19.000 hectares dans 09 communes du département campe toujours sur sa position.« Elle refuse toujours l’accès des troupeaux dans leurs champs de gommiers avec leurs bergers. Nous réclamons que les parcelles soient ouvertes à nos animaux sans exception, conformément aux recommandations du préfet ». Selon lui, 06 bergers ont été convoqués la semaine dernière à la gendarmerie de Dahra pour avoir fait entrer leurs troupeaux dans leurs champs de gommiers à Warkhokh.« Cet acte posé par les responsables de la société Asiyla remet en cause les décisions l’autorité administrative », informe-t-il. Cependant, les éleveurs réclament la révision des conventions signées depuis 1999 entre la société et les anciens présidents de communauté rurale qui pour la plupart ont été bernés selon lui. M. Ba de déclarer que la société Asiyla n’a aucune utilité pour les populations.« Depuis qu’elle s’est implantée dans le département de Linguère, elle n’a jamais une action sociale à l’endroit des populations riveraines impactées par leurs champs de gommiers ».Il faut signaler que le gouverneur de la région a convoyé les deux parties à Louga pour entériner les décisions du préfet mais la société Asiyla continue de soutenir mordicus que ses champs de gommiers relèvent du domaine privé, par conséquent, elle ne peut pas autoriser les animaux et leurs bergers à entrer dans ses plantations. Une affaire à suivre.