Linguère : Les responsables de Taxaawu Sénégal à couteaux tirés

Les responsables de Taxaawu Sénégal à couteaux tirés

Le mouvement Taxawu Sénégal de Khalifa Sall est en eaux troubles, à Linguère. Les deux sensibilités dirigées par l’ex-coordonnateur de Yewwi Askan Wi, lors des dernières législatives, Ali Coura Diop, et le candidat malheureux de cette coalition dans la commune de Warkhokh, le professeur d’université Fadilou Coundoul, étalent leurs divisions au quotidien. Et les réunions parallèles que ces deux chefs de file de Taxawu Sénégal dans le Djolof comptent organiser le samedi 4 février à Dahra et à Déali, pour préparer la venue de Khalifa Sall à Linguère, risquent d’entériner cet éclatement.





Les partisans du Pr. Fadilou Coundoul contestent la manière dont Taxawu Sénégal est dirigé. Ils accusent Ali Coura Diop de vouloir circonscrire le mouvement dans la commune de Linguère et favoriser les socialistes de "valeurs" au détriment des autres responsables et militants qui ont eu à faire leurs preuves lors des dernières joutes électorales.





D’après les partisans d'Ali Coura Diop, Fadilou Coundoul et ses militants avaient gelé leurs activités, après les Législatives de juillet 2022. Ils attendent l’approche de l'élection présidentielle pour se positionner. Ils les invitent alors à regagner les rangs pour donner à Khalifa Sall une majorité confortable dans le Djolof.





Signalons que cette division notée entre Ali Coura Diop et Fadilou Coundoul risque d’avoir des conséquences néfastes dans les 19 communes partagées entre ces deux tendances.