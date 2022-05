Liste de Dakar : comment Wallu a poussé Yewwi à la faute

La liste départementale de Yewwi Dakar pour les Législatives du 31 juillet prochain risque d’être invalidée pour non-respect de la parité. Saliou Sarr, chargé de déposer le dossier au niveau de la Direction générale des élections (DGE), est soupçonné d’avoir tripatouillé la liste au point d’exposer sa coalition à un rejet.



Dans un communiqué, Saliou Sarr rejette ces accusations et menace de saisir la justice «au besoin».



Dans son édition de ce lundi, Source A révèle les coulisses de la confection des listes départementales de Yewwi Askan Wi, particulièrement ce qui pourrait être à l’origine du problème pour le dossier de candidatures de la coalition pour Dakar.



Le journal révèle que tout est parti de l’alliance formée avec Wallu Sénégal dont le PDS est la tête de file. Puisqu’au départ, pour la liste de Yewwi à Dakar, Taxawu Sénégal avait droit à trois candidats (que des hommes), le PUR (des femmes uniquement) et Pastef (un homme et une femme), chacun deux places.



Lorsque l’alliance avec Wallu a été scellée, Yewwi décide de retirer une place au PUR pour l’affecter au nouveau venu. Et pour garder le caractère paritaire de la liste originelle, Ousmane Sonko et Cie demandent à Wallu de proposer une femme.



Cette coalition refuse et investit Joseph Sarr, le responsable départemental du PDS à Dakar. Pour contourner la difficulté, Yewwi décide de retirer Palla Samb pour mettre Ngoné Mbengue.



La question est maintenant de savoir si Saliou Sarr, mandaté par la coalition, a procédé au correctif en question. Une question à laquelle Source A, qui a cherché en vain à joindre ce dernier, n’a pu répondre.