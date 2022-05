Liste de Yewwi à Dakar : Abdoulaye Sow prend Sonko aux mots

La Direction générale des élections (DGE) a rejeté la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar pour les Législatives du 31 juillet prochain. Il est reproché à la coalition de l’opposition de n’avoir pas respecté la parité.





Cette disqualification a suscité le courroux de figures de l’opposition telles que Ousmane Sonko. Lors d’une conférence de presse tenue hier, mardi, en réaction à la décision de la DGE et à la polémique qu’elle a suscitée, le leader de Pastef a déclaré que la liste de Yewwi doit être validée.





Pourtant, au cours de la même rencontre, il a implicitement reconnu que son camp a commis une bourde en montant son dossier. «L’erreur est humaine», a-t-il plaidé en expliquant pourquoi Yewwi n’a pas respecté la parité.