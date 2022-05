Liste de yewwi à dakar : Saliou Sarr de takhawou sénégal est-il le responsable de la bourde ?

Farba Ngom avait soulevé le lièvre, lors de la conférence de presse de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), en le citant nommément. En tout cas, le quotidien L'INFO semble lui donner raison dans sa livraison de ce vendredi.



"Après les discussions entre Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, il a été retenu de retirer le nom Palla Samb pour le remplacer par une femme de Takhawou Sénégal et de mettre Joseph Sarr de Wallu à la 7e place pour respecter la parité", écrit le journal.



Qui ajoute : "Saliou Sarr a changé la liste définitive, au moment du dépôt au niveau de la commission, en maintenant la liste avec Palla Samb. Il a expliqué que ce sont les représentants de la Cena et de la Dge, avec qui il a échangé au niveau de la commission, qui lui ont assuré que la liste avec Palla Samb était valable".



L'INFO de poursuivre : "C'est pourquoi Barthélemy Dias et Déthié Fall ont dit, lors de leurs adresses à la presse, que cette liste n'était pas celle donnée par le mandataire. Khalifa Sall et le mandataire national Déthié Fall ont été informés, très tard dans la nuit, du dépôt d'une liste non paritaire".