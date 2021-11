Liste Wallu Sénégal à Dakar : Pourquoi le nom de Wade a (finalement) été retiré

Me Aboulaye Wade était pressenti pour diriger la liste de la Grande coalition Wallu Sénégal pour la Ville de Dakar.



Selon Les Échos, la tête de liste était proposée par Me Wade lui-même. Mais, le pape du Sopi voulait savoir d’abord quelles sont les chances de Wallu Sénégal s’il dirigeait la liste.



Ses collaborateurs étaient partagés sur la question, dans la mesure où, pour certains, c’était bénéfique, mais pour d’autres, c’était très risqué.



À les en croire, voir un ancien président de la République perdre des élections locales renverrait une très mauvaise image à l'opinion.



Le deuxième groupe réussit finalement à le convaincre. C’est ainsi que la tête de liste est revenue à Doudou Wade automatiquement.



Toutefois, les choses ne s’en arrêteront pas là. Déterminés à ce que Me Wade soit investi, des libéraux ont ensuite proposé qu’il le soit à la 3e place.



Une idée qui a été encore soumise à la réflexion et finalement réfutée, parce que cette place était très différente de la 1ère.



Une autre proposition a été faite et maintenue jusqu’à la veille du dépôt des listes : Me Wade devait occuper la 5ème place.



Malheureusement, il a demandé à être retiré définitivement à la dernière minute.



En effet, Wade voulait être investi avec Pierre Goudiaby Atepa pour qu'ils puissent mettre en oeuvre, une fois élus, le projet pour la ville de Dakar sur lequel il a travaillé ces dernières années.