Listes électorales : Karim Wade s'est inscrit en Turquie

Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade s'est inscrit sur les listes électorales à partir de la Turquie. Exilé au Qatar, Karim Wade avait été exclu des listes à travers les articles l29 et l30 du Code électoral. Karim Wade n'avait donc plus la possibilité d'être candidat.



En 2018 aussi, le fils de l'ancien président Wade s'était inscrit, mais il a été sorti des listes. Ce dernier avait même fait un recours qui a aussi été rejeté.



Pour beaucoup, la loi d'amnistie évoquée par le chef de l'État Macky Sall visait; entre autres, la réhabilitation de Karim Wade et Khalifa Sall, lui aussi dans la même situation.