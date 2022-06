Listes électorales : “Pas au menu des discussions entre le Sénégal et l’UE”, assure Aissata Tall Sall

La ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a insisté hier sur le libellé de la rencontre avec l'Union européenne, qui s’est tenue au Radisson." C'est intitulé dialogue politique parce que nous parlons des politiques de coopération entre l'union européenne entité souveraine et le Sénégal pays souverain. Ce ne sont pas des politiques internes mais des politiques qui concernent notre coopération", a répondu la ministre des affaires étrangères sur la question de savoir si pendant les échanges le climat tendu entre opposition et pouvoir dans le cadre des préparatifs des élections législatives, a été abordé.



Toutefois elle précise que ces questions sont traitées de manière convenable. " Les listes sont formées et si elles ne sont pas conformes à la loi, il y a des arbitres. Il s'agit d'abord de la Direction Générale des Élections et les recours juridictionnels. Ces questions ne peuvent pas être abordées dans un dialogue diplomatique" a-t-elle coupé court.