Locales 2022 : 3 112 déclarations de candidatures reçues

Selon le ministre de l'Intérieur, 3 112 déclarations de candidatures ont été reçues sur toute l’étendue du territoire pour les élections locales du 23 janvier 2022.



À en croire Antoine Félix Diome, dont les propos sont repris par le quotidien Libération, 72 décisions ont été rendues. Et, sur ce nombre, il y a 38 rejets et 34 annulations.



Dans ces annulations, il y a une dizaine de pourvois en cassation, dont 7 concernent la seule région de Saint-Louis, portés par l’Agent judiciaire de l’État et le ministre de l’Intérieur.