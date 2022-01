Locales 2022 : 3149 listes en lice, 15 066 bureaux de vote, 250 000 primo-votants...

6.613.962 électeurs, dont 250000 primo-votants répartis dans 15.066 bureaux de vote sur toute l’étendue du territoire, iront aux urnes, ce dimanche 23 janvier 2022, pour départager les 3149 listes en compétition.





Il y a 166 listes pour les 43 départements et 44 listes dans les cinq villes (Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Thiès) et 2939 listes dans les 552 communes, rapporte Le Soleil.





Près de 22 000 superviseurs et contrôleurs ont été mobilisés pour le vote. Le matériel de contrôle et de supervision est déjà envoyé sur le terrain.