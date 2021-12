Locales 2022 : 45 recours vidés aujourd'hui et demain par la Cour Suprême

La Cour Suprême examine, aujourd’hui mercredi et demain jeudi, les recours concernant les listes électorales pour les élections locales du 22 janvier 2022.



Il s’agit des listes jugées non conformes à la loi.



Les Cours d’appel avaient donné raison aux listes rejetées avant que les préfets et sous-préfets, via le ministère de l’Intérieur, ne saisissent la Cour Suprême.



C’est au total de 45 dossiers qui seront au menu des audiences publiques spéciales.



Pour la séance de ce matin, 22 dossiers seront inscrites, informe L’Observateur.



Dans ce lot, il y a 8 dossiers concernant Yewwi Askan Wi.



Il y a également les listes de Wallu, de la coalition And Defar Gokh, de la République des Valeurs et du Parti de l’espoir et du progrès qui ont, chacun, deux dossiers qui seront traités ce mercredi.



Idem pour la coalition Gueum Sa Bopp visée par un dossier.



Le jeudi matin, la haute juridiction prévoit d’examiner 23 dossiers.