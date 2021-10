Locales 2022 : Ababacar Sadikh Beye officiellement investi par BBY Dieuppeul/Derklé

En vue des élections locales pour lesquelles les batailles de positionnement font rage, la section BBY de Dieuppeul Derklé a déjà choisi son candidat. En effet, les différents leaders de partis ont aujourd'hui investi le directeur général du port autonome de Dakar, Ababacar Sadikh Bèye comme tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections locales du 23 janvier 2022.



Ils sont plus d'une quinzaine de partis dont l'Urd, l'Afp, Ldr yessal entre autres, à renouveler leur confiance au digne fils de la commune. L'ancien maire et conseiller spécial à la présidence de la République, Waly Fall considère que le choix porté sur la personne d'Ababacar Sadikh Beye n'est pas anodin, il encourage vivement la jeunesse et les femmes qui composent la majorité de la population électorale à soutenir le nouveau candidat.



Toujours dans l'élan de satisfaire ses amis, c'est avec grand enthousiasme qu'Ababacar S. Bèye a accepté la nomination et prend cette investiture comme un sacerdoce. Il compte faire de Dieupeul Derkle une "commune émergente avec des jeunes bien formés et compétitifs".



Par cette occasion, Ababacar Sadikh et tous les leaders derrière lui, tendent la main aux autres militants pour qu'ils les rejoignent sinon il leur suffira juste, promettent-ils, de lancer l'opération "Dieuli" qui englobera la quête de nouveaux militants et de nouvelles compétences.