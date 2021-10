Locales 2022 : Abdou Mbow étale sa force à thies

La guerre de Thies aura bel et lieu. Ce Dimanche Abdou Mbow, responsable de l'APR à thies est a organisé un meeting qui a vu la participation de la quasi-totalité des les leaders de l'Apr et Benno Book Yaakaar de la commune. Dans son discours Abdou Mbow qui se dit attendre l'arbitrage du président Macky Sall dit:" les rapports de force à thies ont totalement changés, l'Apr et benno ont quitté 7% pour atteindre aujourd'hui 40%,ce qui légitime notre ambition à diriger les communes de la localité. Nous sommes dans une une coalition, c'est pourquoi nous devons impérativement nous mettre autour d'une table pour trouver les meilleurs équipes pour les communes de Thies. " Qui de Benno ou Rewmi remportera cette bataille, les jours à venir vont nous édifier.