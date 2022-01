Locales 2022 : Abdou Mbow Gagne chez lui à Diameguene

Abdou Mbow Gagne chez lui à Diameguene, un quartier populaire de thies. Au moment où beaucoup de responsables de la mouvance présidentielle ont sombré dans leur patelin, le vice-président de l'assemblée nationale à lui gagné la totalité des bureaux de vote de son centre de vote Aly lo. Il totalise ainsi 808 voix suivi de yewwi avec 630 voix. Comme pour dire idy perd son bureau et son centre et Abdou gagne son bureau et son centre.