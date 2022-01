[Vidéo] Locales 2022 : Abdoulaye Diouf Sarr dit être serein et invite les Sénégalais à aller voter

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à la ville de Dakar pour les élections locales de ce 23 janvier 2022 a accompli son devoir citoyen. Abdoulaye Diouf Sarr, après avoir voté ce dimanche matin à 9h, au centre de vote de l’école Elimane Thiaw de Yoff, s’est dit être serein. Avant d’inviter les Dakaroises et Dakarois à s’acquitter de leur devoir citoyen.



« J’ai déjà voté et je m’en vais attendre les résultats. Mais, j’en profite pour lancer un appel à toutes les dakaroises et tous les dakarois d’aller voter dans la paix et la discipline car, c’est ce qui fait grandir notre territoire Dakar et notre pays le Sénégal », a-t-il déclaré.



« Ce soir, le choix de Dakar va s’exprimer et le lendemain nous irons au travail tranquillement »



Et d’ajouter : « En tout cas, tout le monde nous regarde et je pense que le Sénégal s’est toujours distingué en matière d’élections. Ce qui montre que c’est un pays de démocratie et de paix. Et ce soir, le choix de Dakar va s’exprimer et le lendemain, nous irons au travail tranquillement. Et ça sera effectivement la victoire de la démocratie au Sénégal et à Dakar »



Le candidat de BBY, a par ailleurs, profité de l’occasion pour remercier toutes les dakaroises et tous les dakarois de leur accueil dans leurs localités et autres, durant toute la campagne électorale.