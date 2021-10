Locales 2022: En colère, la Cojer de Djiddah Thiaroye Kao décide de geler ses activités

La Convergence des jeunes de l’Alliance pour la République (Cojer) de Djiddah Thiaroye Kao a décidé de geler ses activités dans la commune et dans le département du même nom. Dans un communiqué signé, Asse Gaye, le porte-parole des jeunes de BBY manifeste son mécontentement envers le secrétaire général de l’Apr, Macky Sall.





« La commune à travers sa jeunesse manifeste sa désolation, son indignation et son mécontentement face à votre manque de considération à son égard. Elle vous a toujours été fidèle de 2009 à 2019 en remportant toutes les élections sauf les locales de 2014 où il y avait une foultitude de candidats de BBY combinée au manque de réactivité du parti pour désamorcer la bombe. Lors des dernières élections présidentielles, notre commune est sortie première de la région de Dakar avec un score considérable de 51%. Malgré ces efforts inlassables fournis, la commune n'a jamais été récompensée et le seul acquis que nous avions nous a été enlevé à savoir le poste d'un député. Et jusqu'à présent vous, cher secrétaire général, continuez à nous snober et nous demandons pourquoi », s’interroge le porte-parole des jeunes BBY de la localité.





La Cojer de Djiddah Thiaroye Kao rappelle à Macky Sall, « les moments difficiles que nous avions vécus ensemble de 2009 à 2012 quand nous étions dans l'opposition. Malgré les difficultés d'alors, la commune de Djiddah Thiaroye Kao fut la première dans la banlieue à vous accueillir en tant qu' opposant au terrain de CFA en bravant l'ancien régime, où beaucoup de jeunes ont pris des risques énormes au prix de leur vie. Nous osons croire, cher secrétaire général, que vous ne l'avez pas oublié », font-ils savoir dans le document parvenu à Seneweb.