Locales 2022 : Gackou suggère une coalition de l'opposition autour de Me Wade

Malick Gackou suggère une coalition autour de Me Wade

Lors de l'émission "l'invité de MNF" sur la 7Tv, El Hadj Malick Gackou suggère à tous les membres de l'opposition de former une coalition et de se laisser diriger par l'ancien président Abdoulaye Wade.

"Bientôt les élections locales et si on obtiendra ce qu'on veut vraiment, on ira ensemble rendre visite à Me Abdoulaye Wade pour qu'il soit notre leader, parce que c'est lui seul qui peut avoir cette autorité", a-t-il recommandé.