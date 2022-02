Locales 2022 : Le message de soutien du leader du Mouvement Dakar émergent à Diouf Sarr, après sa défaite

Amina Fall, membre de la mouvance Presidentielle BBY

La défaite de Benno Bokk Yaakaar, qui convoitait la mairie de Dakar, lors des élections locales, semble avoir refroidi les partisans d’Abdoulaye Diouf Sarr, qui était la tête de liste de la mouvance présidentielle.

Depuis leur revers, l’ancien maire de Yoff et ses amis se sont emmurés dans le silence. Mais le leader du Mouvement Dakar émergent (Mde), Amina Fall, membre de la mouvance présidentielle à Dakar, a brisé l’omerta.

Selon elle, cette défaite n’entache en rien le bon profil et l'engagement d’Abdoulaye Diouf Sarr pour la ville de Dakar. ‘’Nous le félicitons et l'encourageons pour le travail abattu. Il a fait ses propositions, mais c’est aux Dakarois de faire leur choix et ils ont choisi un autre. Ce n’est pas la fin du monde ni la fin de carrière politique pour Diouf Sarr’’, lance-t-elle.

Amina Fall d’ajouter : ‘’Nous avons tenté la conquête de Dakar ; cela n’a pas abouti. Le travail continu. Nous devons nous mobiliser davantage. Malgré sa défaite, son engagement pour Dakar reste intact. Je reste convaincu qu’Abdoulaye Diouf Sarr est le meilleur candidat pour la capitale. C’est le bâtisseur de la commune de Yoff. Ce qu’il a fait dans cette localité, je ne pense pas qu’un autre maire puisse le faire en un seul mandat. Il a présenté un bon programme et il a battu campagne dans tous les coins de la capitale.’’