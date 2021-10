Locales 2022 : Les personnes vivants avec handicap de BBY de Pikine exigent leur mise en « bonne position » sur les listes

Les personnes vivants avec un handicap de la coalition BBY exigent « leur mise en « bonne position sur les listes, avec au moins deux membres issus de leur rang », pour les élections locales de janvier 2022. Et si tel n’est pas le cas, elles menacent de « boycotter tout simplement les auteurs de ces forfaitures ». Elles l’ont fait savoir, ce samedi, en marge d’une rencontre tenue, à Pikine.



En effet, le coordonnateur Cheikh Ndiaye et ses camarades estiment, en tant « membres à part entière et acteurs déterminés et engagés » dans le parti et la coalition, qu’ils doivent, comme tous les autres camarades, figurer en pôle position sur les listes. Avant de signaler que leur exigence est valable dans les 12 communes de Pikine, dans les 5 collectivités de Guédiawaye, mais aussi dans les 6 institutions municipales de Keur Massar.



De l’avis de Cheikh Ndiaye, les personnes vivants avec un handicap représentent 15% de la population nationale, soit environ 3,5 millions d’individus, et que 800 000 parmi eux vivent en banlieue. Une manière, pour lui, de dire qu’« aucun maire ne saurait être élu sans leur déterminante participation ».



Ces politiques de Pikine ont, en outre, annoncé une tournée nationale qui est prévue le mois prochain. Ce, afin de « porter la sensibilisation auprès de leurs camarades de l’intérieur du pays sur les importantes réalisations » menées par le Président Macky Sall en leur faveur. Car, selon elles, « seul lui a le pouvoir de proposer qui il veut et qui il souhaite porter sur les listes d’investitures ».



Toutefois, Cheikh Ndiaye et ses camardes n’ont pas manqué de préciser que quelle que soit sa décision, ils seront en phase avec lui. Mais, au niveau des communes, ils plaident pour « le maintien des maires qui ont produit des résultats positifs et prônent la sanction pour ceux qui n’ont pu apporter des réalisations significatives durant leur magistère».