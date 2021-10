Locales 2022 à Grand-Yoff : Pour Cheikh Bakhoum, c’est « le projet avant les hommes ! »

Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff lance une campagne inédite de mobilisation et de sensibilisation des populations. Et c’est Cheikh Bakhoum, coordonnateur du comité électoral de la commune qui porte cet ambitieux programme participatif innovant dénommé « Wax lène nu degg » (vous avez la parole en français). Face à la presse, ce jeudi 07 Octobre, Cheikh Bakhoum et les leaders communaux de BBY ont décliné ce nouveau concept qui vise à conquérir la mairie de Grand Yoff.





Ces ateliers participatifs vont démarrer à partir de ce 9 octobre et vont s’articuler autour de 4 axes que sont : l’emploi, le cadre de vie, la sécurité et le social. Sur le terrain, c’est donc plusieurs dizaines de réunions publiques et animations communautaires qui sont au programme pendant 5 semaines avec la participation de tous les représentants des populations : commerçants, menuisiers, tailleurs, chômeurs, étudiants, Bajenu Gox, imams, prêtres, marchands ambulants… « Nous vous invitons à répondre massivement à cet appel. Nous serons dans vos quartiers et à votre écoute. Un autre Grand-Yoff est possible, il est même à portée de main. Vos contributions, votre bilan de la gestion actuelle et vos aspirations seront la sève nourricière de notre programme pour la commune ; », a-t-il lancé à l’endroit des populations de Grand-Yoff.